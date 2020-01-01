“الشؤون البلدية” تبدأ غداً استقبال طلبات السماح بالعمل 24 ساعة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية أنها ستبدأ – يوم غد (الأربعاء) – استقبال طلبات أصحاب المحلات بالسماح بالعمل لمدة 24 ساعة. وأوضحت أنها ستستقبل طلبات المنشآت التي استكملت ضوابط التصريح من خلال بوابة “بلدي”.

وتهدف الوزارة إلى رفع جودة الحياة في المدن، وتفرض مقابلاً مالياً على المنشآت الراغبة في العمل على مدار اليوم والليلة يتفاوت بحسب نوع النشاط ومساحة المحل. كما استثنت الوزارة من المقابل المالي الأنشطة الطبية والتعليمية والصيدليات وخدمات تعبئة الوقود والمراكز الخدمية خارج النطاق العمراني وقصور الأفراح والفنادق والاستراحات والمنتجعات والشقق الفندقية.