كشفت وسائل إعلام لبنانية عن الحيلة التي استخدمها كارلوس غصن للتخلص من القيود المفروضة على إقامته الجبرية والهرب إلى خارج اليابان. وذكرت أن غصن اختبأ في صندوق مخصص لنقل الآلات الموسيقية، بعدما دخلت مجموعة “شبه عسكرية” إلى منزله على أنها فرقة موسيقية تقيم حفلة خاصة.
وأضافت أن الرئيس السابق لتحالف “نيسان – رينو” غادر البلاد بعد ذلك عبر طائرة خاصة كانت تنتظره في مطار محلّي، وهبطت في تركيا، ثم غادرت مرة أخرى إلى لبنان. وكانت السلطات اليابانية قد صادرت جوازات غصن الثلاثة؛ إذ يحمل جنسيات فرنسا ولبنان والبرازيل، ولا يُتوقع أن تتمكن اليابان من استعادته، خصوصاً أنها لم توقع اتفاقية تسليم مطلوبين مع لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف خدع “كارلوس غصن” اليابانيين وتخلّص من المراقبة المشددة وهرب إلى خارج البلاد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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