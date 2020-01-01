جدّدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تحذيرها من ارتكاب جريمة غسل الأموال، مُشيرة إلى أن عقوبة مرتكبها تشمل الغرامة المالية والسجن. وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «ساما»: يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين، وفق ما حددته الأنظمة المرعية.
كما شدّدت «ساما» على ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، حيث إن عدم صحة البيانات قد يعرض صاحبها للمساءلة. وتولّي حكومة المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا لمواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تُعدّ المملكة من أكثر الدول التي تطبّق تشريعات وآليات وإجراءات، تمنع وتحدّ من انتشار ذلك المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر “ساما”: مرتكب “غسيل الأموال” ينتظره السجن والغرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.