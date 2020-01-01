ماذا لو كنت وزيراً؟.. القصبي يوجه سؤالاً لمتابعيه عبر “تويتر”

نشر الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار والوزير المكلف بوزارة الشؤون البلدية والقروية تغريدة على حسابه في “تويتر” يسأل متابعيه عن القرارات التي سيتخذونها لو كانوا مكانه. وكتب القصبي: “لو كنتَ وزيراً للتجارة والاستثمار أو وزيراً للشؤون البلدية والقروية، ما هي القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟”. وتنوعت ردود المتابعين بحسب القضايا التي تهمهم، إذ دعا بعضهم إلى التوسع في التشجير ومحاربة التصحّر وإنشاء حدائق ومنتزهات كبيرة وسط المدن، في حين رأى آخرون أهمية تشديد العقوبات على المتسترين على العمالة الوافدة.

وأكد متابعون على أهمية الاعتناء بالمظهر الخارجي للبنايات التجارية ومنع واجهات “الكلايدنج” التي تشوه – بحسب رأيهم – المنظر الحضاري للمدن. كما اهتمّ بعض المتابعين بقضية دعم المشاريع الصغيرة والناشئة ومشاريع الأسر المنتجة، في الوقت الذي طالب البعض بإلغاء الأمانات وتخصيصها، وإعادة النظر في جدوى المجالس البلدية، ومراجعة بعض القرارات والرسوم.