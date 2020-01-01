“الثقافة” تنفي صحة حسابات إلكترونية تتناقل شروط “الابتعاث الثقافي”

نفت وزارة الثقافة صحة الحسابات الإلكترونية التي تستقبل استفسارات حول برنامج «الابتعاث الثقافي» وتتناقل شروطه، مؤكدة أنه لا علاقة لها بالبرنامج.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبدالكريم الحميد، عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء)، أن المنصة المخصصة للبرنامج ستطلق بتاريخ 19 يناير 2020، متضمنة كافة المعلومات والشروط.