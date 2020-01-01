مصرع 4 طلاب وإصابة ثلاثة في حادث مروع برفحاء.. وأمير الشمالية يعزي أسرهم

لقي 4 طلاب بالمعهد العملي بمحافظة رفحاء مصرعهم وأصيب 3 آخرون في حادث انقلاب مركبة، في مدخل المحافظة الغربي. وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالیة، مساعد العنزي، أن المتوفين والمصابين تتراوح أعمارهم ما بین 16- 18 عامًا، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الخدمات الإسعافیة اللازمة للمصابین ونقلهم إلى مستشفى رفحاء العام، بينما قدّم أمیر منطقة الحدود الشمالیة، الأمير فیصل بن خالد بن سلطان، المواساة لذوي الطلاب المصابين والعزاء ووجه بإحالة الحالات التي تتطلب تقديم رعاية متقدمة إلى المستشفیات المتخصصة، وفق حساب الإمارة الرسمي بموقع «تويتر».

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