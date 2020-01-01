«البرلمان العربي»: المملكة تقوم بدور قيادي في خدمة القضايا العربية

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، حرص المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على وضع قضايا الدول العربية في قمة أولوياتها، مشيرًا إلى أنها تقوم بدور قيادي كبير في خدمة القضايا العربية.
واستعرض خلال ندوة نظمتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، اليوم الثلاثاء، بعنوان «جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا العالم العربي»، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، دور المملكة البارز في تأسيس جامعة الدول العربية.
ويأتي ذلك انطلاقًا من إيمان قادة الجامعة العربية بأهمية دعم وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات والمتغيرات التي تمر على المنطقة، إضافة لجهودها الملموسة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وتضامنها الدائم ودعمها المستمر في الدفاع عن الأمن القومي العربي.
وقدّم السلمي موجزًا عن دعم المملكة للقضية الفلسطينية، ومساندتها للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتبنيها للقضية ومدافعتها عنها في المحافل الدولية نصرة لفلسطين وشعبها، وتصديا لكافة المشاريع التي تحاول طمس الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس.
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