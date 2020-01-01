«التويجري»: كفاءة الأمن السعودي تحسم عملياته الاستباقية ضد الإرهاب

ثمَّن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، كفاءة الأجهزة الأمنية بالمملكة في التصدي الاستباقي العمليات الإرهابية، وقال التويجري، بتصريحات لوكالة الأنباء السعودية، إن المملكة تقف مع العالم صفًّا واحدًا في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وتواصل دورها الإنساني والإغاثي في الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي والإسلامي أكبر أزمة إنسانية ألقت بظلالها على جميع نواحي الحياة فزاد عدد اللاجئين والنازحين والمحتاجين، بينما تسعى المملكة جاهدة للحد من اتساع الصراعات والأزمات وتحقيق الأمن.

وأشاد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري بالدور الكبير والإسهام الفاعل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وتبنيها رسالة السلام والسماحة في تعزيز الأمن العالمي ونبذ الكراهية، مشيرًا إلى أن المملكة أضحت أنموذجًا بارزًا في هذا التوجه.

وأشار التويجري، إلى أن المكانة العالمية للمملكة أتاحت توطيد أواصر التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف مؤكدة دعمها للمواثيق الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب تحت مظلة المجتمع الدولي، كما تعد من أبرز الداعمين لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب واحتضانها مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وأعرب التويجري، عن إدانة المجموعة العربية من جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الأعضاء بالمنظمة واستنكارها للمحاولات الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة وتعريض سلامة مواطنيها وزوارها والمقيمين فيها للخطر، منوهًا بأن المملكة ستظل الصوت المعبر للعالم العربي الإسلامي وتعمل جاهدة من أجل وحدته وازدهاره ورقيه وأمنه في ظل قيادته الرشيدة .