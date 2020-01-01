إنقاذ وإخلاء 14 امرأة و17 طفلا في 2019

كشفت بيانات صادرة من المديرية العامة لحرس الحدود أن دورياتها البحرية والبرية وفرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ وإخلاء 141 شخصا، منهم 14 امرأة بنسبة 9.9 %، فيما بلغ الأطفال 17 طفلا وطفلة بنسبة 12 %. كما تم إنقاذ شخصين إماراتيين تعطلت بهما مركبتهما بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي، وإنقاذ ستة أشخاص بعد تعلق مركبتين كانوا يستقلونها بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي، إنقاذ عائلة مكونة من 8 أشخاص من الجنسية الباكستانية علقت سيارتهم بالرمال، وإنقاذ عائلة مكونة من 8 أشخاص بعد أن علقت مركبتهم بالرمال وغمرتها المياه بسبب الأمواج بالقرب من شاطئ البحر. كما تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود من إنقاذ 17 شخصا من الغرق، منهم 5 أطفال في عدة عمليات. إجمالي عمليات الإنقاذ والإخلاء 141 شخصا 57 سعوديا 84 غير سعوديين النساء 14 Advertisements 7 سعوديات 7 غير سعوديات الأطفال 17 8 سعوديين 9 غير سعوديين



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