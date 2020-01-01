اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور عبدالله آل شريم صرف مستحقات المعلمين والمعلمات الجدد «بدل تعيين» والبالغ عددهم 634 معلمًا ومعلمة بمبلغ إجمالي يفوق 4 ملايين ريال. وسيتم إيداعها في حسابات المستفيدين اليوم الأربعاء. وقدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم الكبير المقدم للمعلمين والمعلمات، ولأمير منطقة عسير على حرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.
كما شكر فريق العمل في إدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وأقسامها، على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 ملايين لـ 634 معلما جديدا بمحايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.