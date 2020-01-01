4 ملايين لـ 634 معلما جديدا بمحايل

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور عبدالله آل شريم صرف مستحقات المعلمين والمعلمات الجدد «بدل تعيين» والبالغ عددهم 634 معلمًا ومعلمة بمبلغ إجمالي يفوق 4 ملايين ريال. وسيتم إيداعها في حسابات المستفيدين اليوم الأربعاء. وقدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم الكبير المقدم للمعلمين والمعلمات، ولأمير منطقة عسير على حرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.

كما شكر فريق العمل في إدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وأقسامها، على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.