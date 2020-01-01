البيئة تعلن وصول أول إرسالية أغنام من كازاخستان

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن صول أول إرسالية أغنام الأحد الماضي قادمة من كازاخستان إلى مطار الأحساء الدولي بعد رفع الحظر عنها. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة سند الحربي، أنه جرى فسح الإرسالية بمتابعة من المحجر الحيواني والنباتي التابع لمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء والمحجر الحيواني والنباتي بمطار الأحساء الدولي، مبينا أن الإرسالية تضم أكثر من 2200 رأس من الضأن والماعز ذات السلالة الكازاخية. وبيَّن الحربي أن نتائج الفحص المخبرية للإرسالية أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحيًا، وعليه جرى تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وعلى ضوء ذلك تم توجيه الإرسالية لمزرعة المستورد؛ لاستكمال باقي الضوابط اللازمة لبرنامج الاستدامة البيئية من تحصينات وفق برنامج التحصين.



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