عقد رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة عبدالله السهلي، اجتماعا بممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في حملة «يدا بيد» لبيئة أفضل، والتي تستهدف نظافة القرى والميادين والحدائق والطرق والواجهات البحرية ومعالجة مظاهر التشوه البصري وطلاء الأرصفة ورش وردم المستنقعات ورفع مستوى المشاركة المجتمعية، مما يسهم في تحسين المشهد الحضري بمركز السهي والقرى التابعة له، وذلك انطلاقا من أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها وتنميتها وتفعيل دور الشباب الواعد ورفع مستوى المشاركة المجتمعية بكافة قرى المركز، وتستمر هذه الحملة مدة خمسة عشر يوما موزعة على خمسة محاور، وبمشاركة مركز السهي وبلدية السهي ومخفر شرطة السهي ومراكز الرعاية بالمركز ومدارس المركز وأندية الأحياء الترفيهية، وقد حث رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد السهلي، الجهات المشاركة على بذل الجهد من أجل إنجاح هذه الفعالية والتكاتف من أجل العمل الجاد، الذي ستكون ثماره النجاح بتوفيق الله. Asf: الجهات المشاركة . مركز السهي . بلدية السهي . مخفر شرطة السهي . مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمركز . مدارس المركز . أندية الأحياء الترفيهية بالمركز. Asf: أهداف الحملة . نظافة المركز والقرى . صيانة الحدائق . معالجة الواجهة البحرية . معالجة التشوه البصري . طلاء الأرصفة . ردم المستنقعات . تكثيف الرش . رفع مستوى المشاركة المجتمعية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 جهات حكومية لتحسين البيئة بمركز السهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.