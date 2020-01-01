الشورى يطالب بدعم هيئة الاتصالات لنشر شبكات الجيل الخامس

الاتصالات وتقنية المعلومات
أضاف الصمعان أن المجلس اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/ 1440، ثم اتخذ قراره بشأن التقرير الذي طالب فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها. كما طالب في قراره بدعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس، من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار مخفضة، وتسهيل إجراءات تركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة. ودعا المجلس الهيئة إلى وضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة، خصوصا في المناطق النائية.
لجنة النقل
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1439/ 1440. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس، الهيئة العامة للموانئ بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة. من جهته، أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الهيئة العامة للموانئ لم يتضمن مؤشرات أدائها، ولا معلومات عن تخصيص أعمالها، مشيرا إلى أن على الهيئة مسؤولية في الحد من الاستيراد من خلال الموانئ المجاورة، من خلال المرونة وتوفير الخدمات المناسبة، فيما طالب أحد الأعضاء بأن تعمل الهيئة العامة للموانئ على نقل الركاب بين موانئ المملكة.
الموافقة على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية
المطالبة بوضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات
مطالبة الهيئة العامة للموانئ برفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ
خلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة
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