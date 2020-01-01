3.3 ملايين لتطوير تقاطع ري بالأحساء

كشف المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان لـ«دوت الخليج» أمس، اعتماد 3.3 ملايين ريال لتطوير تقاطع رئيسي في الطريق المحاذي لقناة الـ F1 الواقع بين عين الخدود وقصر سلطانه، والبدء في أعمال المشروع خلال الأسبوعين المقبلين، ومن المزمع الانتهاء من كافة الأعمال خلال الأشهر الـ 8 المقبلة. وأبان الثنيان أن المشروع يشتمل على 3 أعمال، وهي: تركيب إشارات مرورية ضوئية، ممرات وأرصفة وتثبيت لوحات إرشادية مرورية، وإنارة ضوئية في المنطقة، وذلك من أجل تسهيل الحركة المرورية والانسيابية للمركبات وفك الاختناقات في التقاطع، مؤكداً سعي المؤسسة للرقي بمستوى خدماتها لمرتادي الطرق الزراعية داخل الواحة. ووضعت المؤسسة خيارات وطرق بديلة متاحة للجميع من أجل تسهيل الحركة المرورية وتوفير الوقت والمساحة اللازمتين للجهة المنفذة للانتهاء من الأعمال الإنشائية في الوقت المحدد، وستكون الطرق البديلة المتاحة هي: من الجهة الجنوبية طريق الجفر (طريق العقير السياحي)، ومن الجهة الشمالية طريق الأمير سلطان (طريق واحة هجر السياحي).



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