أمير القصيم يطلع على مشروعات العمار الزراعية

من جهة أخرى، كرّم الأمير فيصل بن مشعل، المشاركين في نجاح مسيرة فعاليات اليوم الوطني 89، من منسوبي الجهات الأمنية بالمنطقة وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة. جاء ذلك خلال استقباله في مجلس الاستقبال الرئيسي بديوان الإمارة، مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي مرضي، وأمين منطقة القصيم بالنيابة عبداللطيف الخطيب، وعددا من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالمنطقة وفريق العمل.
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