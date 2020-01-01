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أمير القصيم يطلع على مشروعات العمار الزراعية

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التقى أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل في مكتبه بمقر الإمارة أمس، المدير العام لمؤسسة العمار الزراعية ناصر العمار، وعددا من منسوبي المؤسسة الذين سلموه تقريرا عن إنجازات المؤسسة في موسم التمور لعام 2019، وما قدموه للشباب من خلال العمل مع مجلس شباب القصيم وإسهامهم بدعم الفعاليات التي ينفذها المجلس. وعبر عن شكره وتقديره للجميع على جهودهم للنهوض بالمسؤولية الاجتماعية من خلال توطين الوظائف، منوها بالتعاون الذي كان بين المؤسسة ومجلس شباب القصيم وبذل الجهود والعطاء لتحقيق الأهداف المرسومة، ولخدمة شباب المنطقة وتوفير الفرص الوظيفية المتعددة لهم، مشيدا بالعمل الذي تقوم به هذه المؤسسة لخدمة منتج التمور بالمنطقة، متطلعا سموه إلى إحداث نقلة نوعية ومميزة لخدمة مزارعي ومنتجي ومسوقي التمور بالمنطقة.

من جهة أخرى، كرّم الأمير فيصل بن مشعل، المشاركين في نجاح مسيرة فعاليات اليوم الوطني 89، من منسوبي الجهات الأمنية بالمنطقة وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة. جاء ذلك خلال استقباله في مجلس الاستقبال الرئيسي بديوان الإمارة، مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي مرضي، وأمين منطقة القصيم بالنيابة عبداللطيف الخطيب، وعددا من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالمنطقة وفريق العمل.


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