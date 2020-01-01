إطالة مواسم 3 محاصيل زراعية بواحة الأحساء

شرع أمس فرعا وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، والمؤسسة العامة للري في الأحساء، في إجراءات تشكيل اللجان المتعددة لإطالة الموسم الزراعي لـ3 محاصيل زراعية تاريخية في واحة الأحساء، وهي «الليمون الحساوي، والبامية الحساوية، والرمان الحساوي»، لتطوير وجودة وفرة إنتاج المحاصيل لأكثر من 6 أشهر كحد أدنى في العام بدلا من 3 أشهر كحد أقصى، علاوة على إنشاء بنوك بذور لهذه المحاصيل، وتعزيز جوانب الشراكة في النواحي الإرشادية الزراعية، والمشاركة في أعمال التشجير، والتأكيد على جودة مياه الري «المعالجة ثلاثياً»، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية لصالح المزارعين.



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