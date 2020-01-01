اخبار السعوديه

أمير تبوك يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بمكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتبوك عبدالله الشبانات الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديرا لفرع بالمنطقة. ورحب بالشبانات متمنيا له التوفيق في مجال عمله، مثنيا على الدور الرائد الذي تضطلع به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأعرب الشبانات عن شكره لأمير تبوك على حسن الاستقبال وتوجيهاته السديدة التي ستكون نبراسا له في عمله الجديد.

من جانب آخر، التقى أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي أول من أمس أهالي المنطقة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا