أمير تبوك يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بمكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتبوك عبدالله الشبانات الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديرا لفرع بالمنطقة. ورحب بالشبانات متمنيا له التوفيق في مجال عمله، مثنيا على الدور الرائد الذي تضطلع به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأعرب الشبانات عن شكره لأمير تبوك على حسن الاستقبال وتوجيهاته السديدة التي ستكون نبراسا له في عمله الجديد.

من جانب آخر، التقى أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي أول من أمس أهالي المنطقة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.