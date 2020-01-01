أمير تبوك يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف

وأعرب الشبانات عن شكره لأمير تبوك على حسن الاستقبال وتوجيهاته السديدة التي ستكون نبراسا له في عمله الجديد.
من جانب آخر، التقى أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي أول من أمس أهالي المنطقة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
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