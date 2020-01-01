ورشة لمناقشة نتائج اختبارات الابتدائية بتعليم الدواسر

عقدت إدارة تعليم وادي الدواسر ورشة عمل مركزة بحضور مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري، ورئيس قسم الإشراف التربوي، ومشرفو شعبة الصفوف الأولية بالإدارة، لمناقشة اختبارات المرحلة الابتدائية بشكل عام ونتائج اختبارات الصف الثالث الابتدائي بشكل خاص، واستعراض أبرز الملاحظات التي رصدها في الميدان التعليمي، من خلال الزيارات المعتمدة لمتابعة الاختبارات من قبل المشرفين والمشرفات وخاصة تلك التي تتعلق ببناء الأسئلة ومدى تجاوب الطلاب والطالبات معها والأجواء العامة للاختبارات وأثرها في المجتمع، كما تمت مناقشة جميع المهارات التي تقيسها الاختبارات والتي تسهم في تأكيد المهارات الأساسية لدى الطلاب والطالبات وبشكل رئيس مهارات القراءة والكتابة والفهم القرائي، في ظل الانتقال من تطبيق التقويم المستمر سابقا إلى تطبيق الاختبارات التحريرية، الذي يعتبر محكا حقيقيا يتواءم ويتناسج مع قدرات الطلاب والطالبات، ويحقق لهم النمو المعرفي المطلوب ويعطي تقييما حقيقيا مقنعا للمعلم والطالب وولي الأمر. وأشار العُمري، إلى أن الورشة اختتمت بتوصيات تركز على اعتماد إقامة ورش عمل مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بمشاركة من جميع شعب الإشراف التربوي وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات بالاعتماد على نتائج الطلاب ونماذج من الأسئلة والإجابات، ومن ثم وضع الخطط التطويرية والعلاجية التي تتماشى مع توجهات وزارة التعليم وعلى رأسها وزير التعليم ونائبه والتي تصب جميعا في مصلحة تحسين نواتج التعلم وتهيئة الطلاب والطالبات للمنافسة والتميز في الاختبارات التحصيلية والدولية.



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