51 ناديا في المهرجان الشتوي بتعليم عسير

اعتمد المدير العام لتعليم منطقة عسير والرئيس التنفيذي لأندية الحي سعد الجوني، المهرجانات الشتوية لأندية الحي الترفيهية التعليمية بعسير، كإحدى الفعاليات الجاذبة لكافة فئات المجتمع خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لهذا العام. وأوضح ممثل أندية الحي عبدالله آل علوان، أنها تمثل حراكا تفاعليا توعويا تربويا، وتنفذ فيها البرامج وفق رغبات المستفيدين، إذ بلغ عدد الأندية بالمنطقة 51 ناديا «بنين وبنات».

مسارات متعددة

تشارك الأندية في المهرجان الشتوي لهذا العام وفق عدة مسارات بواقع مهرجانين للبنين وهم: نغم الإنشادي ومهرجان الروبوت. وللبنات: مهرجان المرأة وسوق العمل بأندية الحي للبنات، والتي تبدأ يوم الأحد الموافق 5 يناير داخل أندية الحي لإحداث برامج نوعية.

يلي ذلك مهرجان عام لمخرجات ونتاج أعمال الأندية وذلك يوم الثلاثاء 14 يناير، ويتم تقديمه في مجمع الراشد مول، مضيفا أن المنافسات والمسابقات الثقافية والرياضية بين الأندية للبنين والبنات تنطلق مطلع الفصل الدراسي الثاني، على أن يكون الانتهاء منها قبل نهاية شهر يناير 2020.

تتكون المنافسات من:

-مسابقة القرآن الكريم (للبنين والبنات)

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-الإلقاء المرتجل (بنين وبنات)

-الخط العربي (بنين وبنات)

-كرة الطاولة (بنين)

-كرة الريشة الطائرة (بنات)