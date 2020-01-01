51 ناديا في المهرجان الشتوي بتعليم عسير

مسارات متعددة
تشارك الأندية في المهرجان الشتوي لهذا العام وفق عدة مسارات بواقع مهرجانين للبنين وهم: نغم الإنشادي ومهرجان الروبوت. وللبنات: مهرجان المرأة وسوق العمل بأندية الحي للبنات، والتي تبدأ يوم الأحد الموافق 5 يناير داخل أندية الحي لإحداث برامج نوعية.
يلي ذلك مهرجان عام لمخرجات ونتاج أعمال الأندية وذلك يوم الثلاثاء 14 يناير، ويتم تقديمه في مجمع الراشد مول، مضيفا أن المنافسات والمسابقات الثقافية والرياضية بين الأندية للبنين والبنات تنطلق مطلع الفصل الدراسي الثاني، على أن يكون الانتهاء منها قبل نهاية شهر يناير 2020.
تتكون المنافسات من:
-مسابقة القرآن الكريم (للبنين والبنات)
-الإلقاء المرتجل (بنين وبنات)
-الخط العربي (بنين وبنات)
-كرة الطاولة (بنين)
-كرة الريشة الطائرة (بنات)
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