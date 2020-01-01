بعد أن أعلن مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء إبراهيم خليل الخليل، تبني إدارته تفعيل السياحة الزراعية في الأحساء، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، شرع مهتمون بالجانبين السياحي والزراعي في الأحساء، في استحداث مسار سياحي للمزارع المتميزة في واحة الأحساء الزراعية، ويتضمن اختيار مجموعة من المزارع والمنتجعات الزراعية ذات الطابع المميز في المزروعات والخدمات، والتنسيق مع ملاكها لفتحها أمام السائحين والزوار من داخل وخارج الأحساء برسوم «رمزية»، يستفيد منها ملاك المنتجعات والمزارع، بجانب إمكانية تقديم بعض الخدمات المتعلقة بذلك، وكذلك السماح للزوار بقطف عينات من محاصيل ومنتجات المزارع.

وأشار عضو المجلس البلدي السابق في الأحساء، أمين عام لجنة التصويت لعجائب الطبيعة، عضو الفريق التنفيذي للأحساء المبدعة علي السلطان، إلى أن الأحساء تشتهر بزراعة أكثر من 40 محصولاً ومنتجاً زراعياً متنوعاً، وتم وضع عدة معايير لاختيار وأولوية إدراج المزرعة ضمن المسار السياحي، من بينها: جودة وتميز المحاصيل والمزروعات، نظافة المزرعة، مساحة المزرعة، توفر الخدمات والتجهيزات والمرافق المتعددة من مداخل واسعة ومواقف للسيارات والحافلات وممرات واسعة ولوحات إرشادية، والموقع الجغرافي وسهولة الوصول إليها، توفر المرشدين السياحيين ، توفر الأنشطة المرتبطة بالسياحة كتأمين الوجبات الغذائية والأكلات الشعبية داخل المزرعة أو التنسيق مع مقدمي الأطعمة والضيافة، وتوفر ألعاب الأطفال، وتوفر وسائل الأمن والسلامة.

مزرعة الورد

أكد الخبير الزراعي المشرف على مجموعة نخبة المزارعين في الأحساء عبدالله العامر نجاح أول تجربة في ذلك، وذلك بعد إدراج مزرعة «الورد» في مسار سياحي لمجموعة سياحية قادمة من المنطقة الشرقية، وتجول الوفد السياحي داخل المزرعة التي تمثل واحدة من أكبر مزارع الورد في واحة الأحساء، واستمتع الوفد بمشاهدة وقطف وشراء الورد من داخل المزرعة، ومن شدة إعجاب الوفد بالزيارة لهذه المزرعة، استمروا فيها معظم الوقت فيها، وخرجوا فيها بفوائد سياحية وتعليمية، لافتاً إلى أن تلك الخطوة ستسهم في تمكين ملاك المزارع من تطوير مزارعهم والاهتمام بها، وتنمية الحركة السياحية في الواحة.

2754 ريالا

وفي السياق ذاته، كشفت دراسة حديثة «متخصصة» في جغرافية السياحة، أن متوسط إنفاق السائح الوافد في الأحساء 2754 ريالا، ومتوسط إنفاق السائح المحلي 1180 ريالا. وأشار أستاذ الجغرافيا الاقتصادية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد عزت الشيخ، إلى أن البيانات الإحصائية، أكدت تزايد السياح المحليين للأحساء خلال الـ 12 عاماً الماضية بنسبة 174%، وبمتوسط زيادة سنوية 23 ألف سائح محلي، وتطور السياحة الوافدة للأحساء بمعدل تغير 74% وبمتوسط زيادة سنوية 11 ألف سائح وافد، فيما بلغ نصيب الأحساء 8.52% من جملة السياح في المنطقة الشرقية، وبلغ عدد السياح المحليين في الأحساء 286 ألف سائح محلي في السنة، و283 ألف سائح وافد في السنة.