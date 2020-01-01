أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الجوهرة

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر عقب صلاة العصر أمس، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض. وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.

كما أدى الصلاة، الأمير سعود بن ثنيان بن عبدالله، والأمير فهد بن عبدالعزيز آل مقرن، والأمير خالد بن عبدالعزيز آل مقرن، والأمير بندر بن عبدالعزيز آل مقرن، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل مقرن، والأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن محمد آل مقرن، والأمير عبدالعزيز بن محمد آل مقرن، والأمير خالد بن محمد بن عياف آل مقرن، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.