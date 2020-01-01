اخبار السعوديه

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الجوهرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر عقب صلاة العصر أمس، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض. وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.

كما أدى الصلاة، الأمير سعود بن ثنيان بن عبدالله، والأمير فهد بن عبدالعزيز آل مقرن، والأمير خالد بن عبدالعزيز آل مقرن، والأمير بندر بن عبدالعزيز آل مقرن، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل مقرن، والأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن محمد آل مقرن، والأمير عبدالعزيز بن محمد آل مقرن، والأمير خالد بن محمد بن عياف آل مقرن، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الجوهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا