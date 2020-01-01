أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الجوهرة

كما أدى الصلاة، الأمير سعود بن ثنيان بن عبدالله، والأمير فهد بن عبدالعزيز آل مقرن، والأمير خالد بن عبدالعزيز آل مقرن، والأمير بندر بن عبدالعزيز آل مقرن، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل مقرن، والأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن محمد آل مقرن، والأمير عبدالعزيز بن محمد آل مقرن، والأمير خالد بن محمد بن عياف آل مقرن، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.
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