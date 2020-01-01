بدر بن سلطان يطلع على المشاريع التنموية بالطائف

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، مقر أمانة محافظة الطائف، والتقى خلالها قيادات الأمانة. وترأس -خلال الزيارة- اجتماعا جرى خلاله استعراض المشاريع التنموية والملفات التي تعمل الأمانة على معالجتها، لخدمة سكان وزوار المحافظة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. وأطلع أمين محافظة الطائف محمد آل هميل، أميرَ منطقة مكة المكرمة بالنيابة، على أهم المحاور التي تعمل الأمانة على تطويرها والمتمثلة في النطاق العمراني، والطرق، والاستثمار، والجذب السياحي، وتحسين المشهد البصري والمداخل. بعد ذلك، شاهد الأمير بدر بن سلطان فيلما قصيرا عن «الطائف الجديد»، والتي تضم المطار، ومدينة سوق عكاظ، وواحة التقنية، والضاحية السكنية، والمدينة الصناعية، والمدينة الجامعية.



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