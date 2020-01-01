صحة المدينة: سقوط مريض بمستشفى الملك فهد حادث عرضي

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، بيانا ردا على مانشر في مقطع فيديو لسيدة تستصرخ عن غياب الخدمات، في مستشفى الملك فهد بانقطاع المياه عنها وغياب الاطباء ورفض مساعدة المريض عند الحاجة بعد وقوعه في دورة المياه والانتظار لفترة طويلة بانتظار التشخيص، حيث أشارت المديرية، أن انقطاع الماء بسبب انكسار في خط المياه الرئيسي وامتد لثلاث ساعات قبل إعادة التشغيل، وتم إسعاف المريض بعد سقوطه.

3 طلبات

طلبت السيدة خلال مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسط، يحكي تقصير الخدمة الصحية داخل مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة عن انقطاع الماء بقسم الرجال في أحد الغرف التي تحوي على 5 أسرة وعدم وجود نظافة مباشرة وطارئة عند الحوادث وكذلك غياب الكوادر الطبية عن تقديم الخدمة للمرضى عند الحاجة بعد انتظار من الفجر حتى وقت متأخر من الليل وما تبع من سقوط المريض وتعرضه إلى جروح عقب سقوطه داخل دورة المياه، وأبلغت السيدة بمناشدتها وزير الصحة عن نقص الخدمات وعدم وجود اهتمام يظهر على المرضى حتى لجأت للتصوير وإثبات الحالة.

في حين أشار بيان الصحة الصادر "إشارة إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية عن انقطاع المياه بمستشفى الملك فهد العام، فقد أوضح المتحدث الإعلامي بصحة منطقة المدينة المنورة بأنه عند تمام الساعة 21:45 مساء يوم الإثنين، الموافق 4 جمادى الأولى 1441، حصل انكسار في خط المياه الرئيس وكإجراء احترازي في مثل هذه الحالات فقد تم إغلاق المياه عن مبنى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنويه وجرى إصلاح الخلل خلال مدة لم تتجاوز 3 ساعات وإعادة المياه للمبنى.

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وأما فيما يتعلق بسقوط المريض شفاه الله فقد كان حادث عرضيا متزامنا مع فترة انقطاع المياه، حيث سقط داخل دورة المياه أثناء تواجده فيها وعلى الفور تم تقديم الإجراءات الاسعافية الطبية اللازمة له في حينه.

وأكد المتحدث على حرص صحة المدينة المنورة على سلامة المرضى والمستفيدين من خدمات كافة مرافقها الصحية، وأنه سيتم من خلال فريق الجودة وسلامة المرضى، ومركز تجربة المرضى، مراجعة الحدث للتحقق من جودة وسلامة الإجراءات وفق السياسات والمعايير المتبعة في هذه الأحداث.

يذكر أن حادثة المياه تكررت في 5 نوفمبر مع مستشفى الملك فهد بعد انفجار للمياه في سقف قسم الاشعة بالبدروم حيث أعيد إلى أنه ناتج عن تسريب مياه وتم استدعاء الطاقم الهندسي لإغلاق التسريب، في حين تشهد مستشفيات المدينة بمحيطها عدد من المشاريع وتحيطها عدد من الحفريات.