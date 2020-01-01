السعودية اليوم / الجوازات تشارك في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل // للصحف //



الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

تشارك المديرية العامة للجوازات في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الرابعة في الصياهد الجنوبية بمحافظة رماح، من خلال وحدتين متنقلتين و6 مركبات مزودة بأحدث الأجهزة ذات التقنية الحديثة المدعومة بالكوادر المدربة والمؤهلة لتقديم الخدمات لزوار المهرجان.

وتتولى اللجنة الإدارية بمقر المهرجان توعية الزوار وتثقيفهم بالقرارات والأنظمة ومجهودات المديرية في الحد من مخالفات الإقامة من خلال وجود كوادر مدربة مدعومة بالأجهزة التقنية الحديثة والخدمات الإلكترونية المتعددة، داعية زوار المهرجان إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة، منها إصدار الإقامة وتجديدها، وتفعيل خدمة "أبشر" للمواطنين والمقيمين.

يذكر أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الرابعة هذا العام يستمر 35 يوماً وانطلق في 15 ديسمبر 2019م ويستمر حتى 18 يناير 2020م ، فيما يضم المهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل وسباق الهجن ومزاد النخبة وسوق الدهناء وسوق الإبل.

// للصحف//// انتهى //

21:09ت م

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