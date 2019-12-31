رسائل وأمنيات العالم لـ2020 على واجهة برج خليفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك برج خليفة المعلم السياحي الأبرز بدبي دائما الزوار احتفالاتهم بمختلف المناسبات.

ويحتفل البرج هذا العام على طريقته الخاصة مع محبيه وعشاقه حول العالم؛ حيث أتاح لهم إرسال رسائلهم للأهل والأصدقاء عبر واجهته المضيئة خلال ليلة رأس السنة.

وتعرض واجهة البرج التي تُعَد أكبر لوحة LED في العالم أيضا أمنيات متابعيه للعام الجديد، عن طريق نشر رغباتهم على حسابات البرج على مواقع التواصل الاجتماعي، بوضع رسالة قصيرة مكونة من 35 حرفا في قسم التعليقات باستخدام علامة التجزئة #EmaarNYE2020.

ويقيم البرج أروع العروض في احتفالات رأس السنة 2020، حيث يقدم سنويا مهرجان الألعاب النارية يقبل عليه الزائرون لمشاهدة روعة المنظر الذي تشكله الألعاب النارية ذات الألوان الأخاذة.