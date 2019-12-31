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تفاصيل جديدة عن المعلم المسيء للذات الإلهية في الباحة
ليست لديه أي مخالفات سابقة من هذا النوع
متابعات الخليج 365 - الباحة
تحقق النيابة العامة مع معلم في الباحة أساء للذات الإلهية، فيما ذكر محمد بن هضبان، المتحدث الرسمي لتعليم الباحة، أنه تم تحرير محضر بإبعاده عن الميدان التربوي فورًا.
وتابع ابن هضبان خلال مداخلة ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تعليم الباحة ينتظر تحقيقات النيابة العامة، مضيفًا أنه المعلم المتهم بالإساءة للذات الإلهية ليست لديه أي مخالفات سابقة من هذا النوع.
وشدد متحدث تعليم الباحة على أن: لدينا في الميدان التعليمي خط أحمر مقدس لا نسمح لأحد بتجاوزه.
وكان المعلم تعدى على الذات الإلهية وشطب لفظ الجلالة من ورقة اختبار الطلاب واستبدل به كلمة “الشيطان”، وقام بالتدخين داخل المدرسة، متجاهلًا الأنظمة التي تمنع ذلك.
وفور الواقعة، أبلغت إدارة تعليم الباحة الجهات الأمنية وأوصت بإبعاد المعلم عن الميدان التعليمي وعدم تمكينه من دخول المدرسة.
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