2019-12-31

القصبي يسأل والمواطن يُجيب.. لو كنت وزيرًا ما هي قراراتك في 2020؟

متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن دياب

طرح وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، سؤالًا على متابعيه بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال القصبي في تغريدة له عبر تويتر: لو كنت وزيرًا للتجارة والاستثمار أو وزيرًا للشؤون البلدية والقروية، ما هي القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟

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وتفاعل متابعون مع سؤال وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، حيث قال مؤيد: المخططات السكنية الجديدة لا يتم الترخيص لها إلا كافة الخدمات واصلة لجميع القطع السكنية، فلا يحتاج بعد ذلك الحفر لكل خدمة جديدة، كما هو معمول في النظام البريطاني.

أما عصام فأجاب: إلغاء البلدية والقروية وتوزيع صلاحياتها وتخصيص معظمها، خاصة أن لها إيرادات وخدماتها مؤثرة على النشاط الاقتصادي.

وبالنسبة إلى ريان فقال: أرجو أن يتم استحداث هيئة للطرق تابعة للوزارة وإسناد مهام إنشاء وصيانة وتشغيل الطرق التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ورأت ريم: استبدال زراعة النخل بالأشجار والتحقيق في سبب زراعة شوارعنا بهذا الكم الهائل من النخيل عديمة الفائدة والمنظر!

في سياق متصل، رأت شهد أنه يجب تخفيض رسوم العمالة وإلغاء نطاقات واستبدالها بالتوطين في جميع المهن التي يعملها السعودي، ودعم القطاع الخاص لصرف مستحقاته أولًا بأول لمنع التعثر.

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