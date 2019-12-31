اصطدام مركبتين في بطحاء قريش

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وقع حادث مروري في حي بطحاء قريش بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم الثلاثاء.

Advertisements

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 عبر تويتر، أن الحادث عبارة عن اصطدام بين مركبين في حي بطحاء، نتج عنه وقوع عدد من الإصابات.

وبحسب 911، باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







