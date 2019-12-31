“الأرصاد”: هذه أدنى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة اليوم الثلاثاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشرة بأدنى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة اليوم الثلاثاء. وأبانت الأرصاد أن أدنى درجة حرارة سُجلت في محافظتي القريات والجوف وبلغت 3 درجات مئوية، فيما بلغت درجات الحرارة في عرعر وسكاكا وحائل 4 و5 و6 درجات مئوية على التوالي.

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