“الغذاء والدواء”: تطبيق اللائحة الفنية لـ”الدهون المتحولة”.. غدًا الأربعاء

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، بدء تطبيق اللائحة الفنية السعودية لـ«الدهون المتحولة»، اعتبارًا 1 يناير 2020، والتي نصت على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًّا، وذلك على كافة المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري.

وأشارت «هيئة الغذاء والدواء»، في إنفوجراف نشره الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن هناك استثناء من تطبيق اللائحة، وذلك على الزيوت المهدرجة كليًا، والدهون المتحولة الناتجة عن مصادر طبيعية «الأغذية ذات المصادر الحيوانية». وأوضحت الهيئة أنه بإمكان المستهلك التعرف على كمية الدهون المتحولة في المنتج من خلال قراءة البطاقة التغذوية للمنتج. وعرفت «هيئة الغذاء والدواء» الدهون المهدرجة جزئيًا، بأنها الناتجة من عملية تحويل الزيوت النباتية إلى دهون صلبة لأغراض صناعية، وذلك عبر إضافة غاز الهيدروجين إلى الزيوت النباتية.