مواطن يكاد يفقد حياته بسبب قطعة لحم.. ومستشفى شرق جدة ينقذه

أنقذ فريق طبي بمستشفى شرق جدة حياة مواطن بعد أن علقت قطعة لحم في المريء وكادت تتسبب في موته. وكان المريض قد حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى بعد 6 ساعات من تناوله وجبة عشاء دسمة، علقت خلالها شريحة لحم بالمريء، جعلته يعاني ألمًا شديدًا، مع قيء استمر 6 ساعات متواصلة.

وعانى المواطن من من غنغرينا (غرغرينا) جزئية بالطبقة المخاطية الداخلية في المريء بعد أن أحدثت شقًا طوليًّا، ونزيفًا بالمريء كاد يودي بحياته. وذكرت المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة أن المواطن خضع لعملية لإزالة قطعة اللحم العالقة في مريئه عن طريق المنظار، وبقي تحت الملاحظة عدة أيام لإعطائه العلاج اللازم، حتى استقرت حالته وغادر بصحة جيدة.