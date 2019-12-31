الإمارات: آسيوي يقتل زوجته وابنتيه ويهرب من البلاد.. والشرطة تسعى لإحضاره عبر “الإنتربول” -صور

أقدم مقيم آسيوي في إمارة عجمان بدولة الإمارات على قتـل زوجته وابنتيه والهرب من البلاد بعد تنفيذ الجريمة. وتلقت شرطة عجمان اتصالاً من والدة الزوجة يفيد بعدم تلقيها رداً من ابنتها وحفيداتها رغم اتصالها المتكرر بهنّ. وشخصت الشرطة إلى الشقة التي تقيم فيها العائلة بأحد الأبراج السكنية، وعثرت على الزوجة (33 عاماً) وابنتيها (13 و16 عاماً) مقتولات خنقاً، وعليهن آثار ضـرب واعتداء.

وعُثر كذلك داخل الشقة على طفلة (3 أعوام) لم تتعرض لأي أذى، وكانت قد بقيت بجوار والدتها القتيلة اثنتي عشرة ساعة. وتفيد التحقيقات بأن الأب الجاني (35 عاماً) خطّط لجريمته ونفذها إثر خلافات عائلية مع زوجته، ثم هرب من البلاد مباشرة، وتعمل الشرطة على إعادته بالتعاون مع الشرطة الدولية (الإنتربول).