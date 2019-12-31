العميد «الحسين» يعدد طرق الحفاظ على جواز السفر خارج السعودية

أكد مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن إبراهيم الحسين، ضرورة المحافظة على جواز السفر حال السفر للخارج، من خلال عدم رهنه مع تسجيله لدى قنصليات المملكة فور الوصول للدولة المقصودة والاطلاع المسبق على أنظمة الدول التي يرغب أبناء المملكة في التوجه إليها.

وأضاف الحسين، إن المستفيدين من خدمات الجوازات يمكنهم زيارة موقع المديرية العامة للجوازات للاطلاع على الأنظمة والتعليمات الخاصة بنظام جواز السفر السعودي وجميع الأنظمة المتعلقة بالسفر والإقامة وغيرها، مشيرًا إلى أن جوازات مطار أبها لديها خطة لتسهيل إجراءات المسافرين والقادمين خلال اجازة منتصف العام، داعيًا الراغبين بالسفر للحضور قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ والتأكد من صلاحية الجواز بحيث لا تقل عن ثلاثة أشهر للدول العربية وستة أشهر للدول الأخرى، أما عن المواطنين الذين ينوون السفر الى دول مجلس التعاون الخليجي يمكنهم السفر بالهوية الوطنية.

إلى ذلك استعدت إدارة جوازات القصيم لإجازة منتصف العام بتهيئة جميع إمكاناتها، وطاقتها البشرية والتقنية لإنجاز المعاملات دون تأخير، وذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وانطلاقًا من حرصه على تسهيل أمور المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء وتقديم الخدمات اللازمة للراغبين بإصدار أو تجديد جواز السفر وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة لجواز السفر السعودي، وتتضمن جهود مديرية الجوازات إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر منصة «أبشر»، من تجديد وإصدار الجواز والتصاريح اللازمة واستلام الجواز من البريد السعودي عبر خدمة «واصل»، دون مراجعة الجوازات.