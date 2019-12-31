«الهيئة» تنفّذ خطة ميدانية لمنع «مخالفات إجازة منتصف العام» بمكة

يبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ خطته الميدانية مع أول أيام إجازة منتصف العام، وذلك بالعدد المناسب من الأعضاء للقيام بالعمل والتواجد الميداني في محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف الخطة إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال تواجد فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمجمعات التجارية والتنبيه لصلاة الجماعة، مع إبراز الجانب التوعوي، من خلال تنظيم المعارض وبثّ الرسائل التوجيهية عبر الشاشات التوعوية في الأسواق والحيلولة دون وقوع المنكرات ومعالجة المخالفات في حال حدوثها بالتواصل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.

وحثّ فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة جميع هيئات المحافظات ومراكز الهيئة بالمنطقة بتكثيف الحضور الميداني وتواجد الدوريات في الأماكن التي يكثر بها المتنزّهون.