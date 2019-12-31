بالصور.. الفريق أول فياض الرويلي يزور كلية القيادة والأركان

قام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الثلاثاء، بزيارة لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة. وكان في استقباله لدى وصوله قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي والقادة التنفيذيون بالكلية، بحسب «واس». وفور وصوله استمع إلى شرح وتحديث عن موقف التحول إلى جامعة الدفاع الوطني. ثم قدّم محاضرة للضباط المعلمين والدارسين بدورة الحرب الحادية عشرة كأحد البرامج الدراسية للدورة بعنوان (التحديات في البيئة الإستراتيجية وأثرها في المملكة والقوة العسكرية).

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