«الشؤون البلدية» تستقبل طلبات الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية «24 ساعة»

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بدء استقبال طلبات أصحاب المحلات التجارية بالسماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، عبر بوابة «بلدي»، بدءًا من غد الأربعاء، بعد اكتمال ضوابط التصريح للأنشطة التجارية.

وأوضحت الوزارة أن السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، سيضفي مزيدًا من المرونة على الأنشطة التجارية، وسيمكن من تداول السلع على مدار الساعة ويلبّي احتياجات سكان المدن، ما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المدن السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ التعليمات التنفيذية للمقابل المالي راعت عند احتساب قيمة المقابل مساحة المحل ونوع النشاط، واستثناء كل من: الصيدليات، الأنشطة الطبية، الأنشطة التعليمية، محطات الوقود «خدمات تعبئة الوقود فقط»، مراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، قصور الأفراح، الاستراحات، الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها من المقابل المالي.

وأفادت الوزارة أنه يمكن للراغبين الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة من خلال موقعها الإلكتروني.