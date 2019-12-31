أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بدء استقبال طلبات أصحاب المحلات التجارية بالسماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، عبر بوابة «بلدي»، بدءًا من غد الأربعاء، بعد اكتمال ضوابط التصريح للأنشطة التجارية.
وأوضحت الوزارة أن السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، سيضفي مزيدًا من المرونة على الأنشطة التجارية، وسيمكن من تداول السلع على مدار الساعة ويلبّي احتياجات سكان المدن، ما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المدن السعودية.
وأشارت الوزارة إلى أنّ التعليمات التنفيذية للمقابل المالي راعت عند احتساب قيمة المقابل مساحة المحل ونوع النشاط، واستثناء كل من: الصيدليات، الأنشطة الطبية، الأنشطة التعليمية، محطات الوقود «خدمات تعبئة الوقود فقط»، مراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، قصور الأفراح، الاستراحات، الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها من المقابل المالي.
وأفادت الوزارة أنه يمكن للراغبين الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة من خلال موقعها الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر «الشؤون البلدية» تستقبل طلبات الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية «24 ساعة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.