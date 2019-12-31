«الأرصاد»: «طقس الأربعاء» مستقرّ على معظم مناطق المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، استقرار الأجواء المناخية على معظم مناطق المملكة.

وعبر بيان نشره الموقع الإلكتروني لـ«هيئة الأرصاد»، أشارت إلى أن نشاط الرياح السطحية التي تؤثر في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق المملكة ووسط المملكة.

وأوضحت «هيئة الأرصاد» أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

وقالت «هيئة الأرصاد»، إن حالة الرياح السطحية بالبحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أمّا الخليج العربي، فالرياح السطحية به جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.