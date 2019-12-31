برنامج تدريبيّ لطلاب وطالبات الثانوية بجامعة الأمير سطام

تطلق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج في الثالث من شهر جمادي الآخر القادم، برنامجًا تدريبيًّا للغة الإنجليزية، يستهدف طلاب وطالبات وخريجي وخريجات المرحلة الثانوية، ويعقد في مبنى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في مقر الجامعة بمدينة السيح.

ويهدف البرنامج الذي ينفّذه نخبة من المحاضرين المتخصصين، إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات في اللغة الإنجليزية، وتشمل مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة- بحسب «واس».

ويشتمل البرنامج على عدة مستويات، يستغرق كل مستوى أربعة أسابيع، ويتم تدريب الطلاب والطالبات على طرق التواصل والمحادثة حول عديد من الموضوعات المتعلقة بالحياة اليومية، وتدريبهم على مختلف القواعد اللغوية وتطبيقها بالشكل الصحيح في المحادثة والكتابة وإثرائهم بالمفردات اللغوية الجديدة.