وزير الخارجية يستقبل ملك «تورو» في ديوان الوزارة بالرياض

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الملك أويو نيمبا كامبا إيجيرو ريكيدي الرابع ملك مملكة تورو.

وجرى -خلال الاستقبال- استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.