سفير إندونيسيا يزور مشروع الباطن الزراعي التابع لأوقاف الراجحي

زار سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة، مشروع الباطن الزراعي التابع لإدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي بمنطقة القصيم، وذلك برفقة الملحق التجاري، والملحق التعليمي والثقافي وبعض مسؤولي السفارة، وتفقّدوا بعض قطاعات النخيل العضوية والنظيفة بالمشروع، واستمعوا إلى شرح حول الإسهامات العلمية والفنية التي تقدمها الإدارة لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج تمور فائقة الجودة.

وقال الأمين العامّ لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي لـ«عاجل»، إن السفير اطلع خلال زيارة المشروع على الأساليب العلمية والعملية التي تتبعها إدارة القطاع الزراعي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور العضوية والتمور السليمة الصحية المنتجة بالمشروعات الزراعية بإدارة الأوقاف حسب التعليمات الموضحة في الشهادات المختصة التي تم حصول المشروعات الزراعية بإدارة الأوقاف عليها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة.

كما أكّد الراجحي، أن إدارة القطاع الزراعي بإدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي تقوم بدورها الوطني بشأن تطوير العملية الإنتاجية للتمور ونشرها للعالم، فضلًا عن دعم وتطوير إنتاج وتصنيع التمور باستخدام أفضل الأساليب والمعايير العالمية لزراعة النخيل، ما أسهم في الحصول على جوائز وشهادات عديدة.

وأبدى الأمين العامّ لإدارة الأوقاف، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدعم الكبير لهذا القطاع المهم الذي يحقّق الأمن الغذائي للوطن، كما قدّم شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على جهوده في قطاع الزراعة بشكل عامّ والنخيل بشكل خاص.

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