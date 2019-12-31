إشارة إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية عن انقطاع المياه بمستشفى الملك فهد العام، أوضح المتحدث الإعلامي بصحة منطقة المدينة المنورة أنه عند الـ9:45 من مساء أمس الإثنين حصل انكسار في خط المياه الرئيسي، وكإجراء احترازي في مثل هذه الحالات فقد تم إغلاق المياه من مبنى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وجرى إصلاح الخلل خلال مدة لم تتجاوز 3 ساعات وإعادة المياه للمبنى، مشيرا إلى أن سقوط مريض كان حادثا عرضيا متزامنا مع انقطاع المياه، حيث سقط داخل دورة المياه أثناء تواجده فيها، وعلى الفور تم تقديم الإجراءات الإسعافية الطبية اللازمة له في حينه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة المدينة: سقوط مريض بمستشفى فهد حادث عرضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.