السعودية اليوم / سمو أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل أهالي المحافظات الشرقية بالطائف



الطائف 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في محافظة الطائف اليوم عددًا من أهالي محافظات الطائف ورنية والخرمة وتربة والموية وميسان.

‏وفي ختام اللقاء شارك سموه أهالي المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة طعام العشاء .

// انتهى //

22:37ت م

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