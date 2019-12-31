السعودية اليوم / المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بتبوك يعقد اجتماعه الأول



تبوك 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

عقد بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة للعام التدريبي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ برئاسة رئيس المجلس مدير عام الإدارة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري وحضور أعضاء المجلس وقيادات المنشآت التدريبية في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة.

وأوضح أمين المجلس المهندس عبدالرحمن بن صالح البلوي ، أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات التي تهدف لخدمة متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالمنطقة،

والعمل على تطوير البرامج والمبادرات المقدمة لخدمة سوق العمل بالمنطقة في مجالات التدريب.

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22:30ت م

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