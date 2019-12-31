

طبرجل 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

بحث محافظ طبرجل رئيس لجنة السلامة المرورية بالمحافظة عبيد بن الفليح الحربي مع أعضاء اللجنة ، الموضوعات الخاصة بالسلامة المرورية بالمحافظة وبعض المعوقات التي تعترض سير عمل اللجنة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال وما اتخذ من قرارات خلال اللقاءات السابقة، إلى جانب الاستماع لبعض الاقتراحات وما ورد من طلبات للمواطنين، والعمل على إيجاد الحلول لمشكلات السير داخل المحافظة وخارجها.

واطلعت اللجنة لشرح من مدير شعبة المرور بالمحافظة العقيد صلاح بن منوخ بن دعيجاء، عن الخطط المستقبلية لتطوير أعمال سلامة الطرق، حيث اقترحت التوصيات اللازمة بما يضمن السلامة المرورية على الشوارع والطرق داخل وخارج المحافظة.

// انتهى //

21:50ت م

0272





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظة طبرجل تعقد اجتماعاً بلجنة السلامة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.