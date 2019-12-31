السعودية اليوم / تدشين حملة " يدًا بيد لبيئة أفضل " بمركز السهي في محافظة صامطة



السهي ٥جمادى الأولى ١٤٤١ الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م واس

دشن رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة عبدالله بن أحمد السهلي اليوم، فعاليات حملة "يدًا بيد لبيئة أفضل" التي ينفذها مركز وبلدية السهي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية بالمركز.

وتهدف الحملة لتنظيف أحياء وشوارع المركز والقرى والميادين والحدائق والطرق والواجهات البحرية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري وطلاء الأرصفة ورش وردم المستنقعات.

كما تهدف الحملة لرفع مستوى المشاركة المجتمعية بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري بالمركز والقرى التابعه له والتوعية بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها وتنميتها وتفعيل دور الشباب الواعد ورفع مستوى المشاركة المجتمعية بقرى المركز كافة.

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21:48ت م

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