السعودية اليوم / محافظ الداير يجتمع بعدد من مزارعي البن بالمحافظة



الدار بني مالك 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

التقى محافظ ‎الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة في مقر المحافظة اليوم بعدد من مزارعي البن بالمحافظة .

واستمع خلال اللقاء إلى المزارعين وتطلعاتهم ومطالبهم ، والاطلاع على الاستعدادات لمهرجان البن ، إضافة إلى نقاشات حول مستقبل زراعة البن و أهم الاحتياجات للمزارعين.

// انتهى //

21:36ت م

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