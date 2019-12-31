السعودية اليوم / محافظ المجاردة يدشن مهرجان المجاردة الشتوي



محايل 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

يدشن محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح مساء الجمعة القادم، مهرجان المجاردة الشتوي الذي يحمل شعار " شتانا غير " .

وأوضح مدير المركز الإعلامي بالمهرجان عبد المجيد بن محمد الشهري، أن مهرجان المجاردة الشتوي يتضمن مهرجان العسل الثامن، وخيمة التسوق والترفيه وشارع الفن .

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21:07ت م

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