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حادث مروري على طريق الملك عبدالله بجدة

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2019-12-31

حادث مروري على طريق الملك عبدالله بجدة

نتج عنه وقوع عدد من الإصابات

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت الجهات المختصة، مساء اليوم الثلاثاء، حادثًا مروريًّا على طريق الملك عبدالله بمحافظة جدة.

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وبحسب المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، عبر موقع تويتر، أنه وقع اصطدام بين مركبتين على طريق الملك عبدالله بمحافظة جدة، نتج عنه عدد من الإصابات، حيث باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

ولم يذكر المركز المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

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