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مباحثات سعودية مصرية للتعاون في مجال الفضاء

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء في الرياض اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة محمد أحمد فاروق.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الفضاء.

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