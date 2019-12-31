شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية مصرية للتعاون في مجال الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الرياض اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة محمد أحمد فاروق. وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الفضاء.

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