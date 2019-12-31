شكرا لقرائتكم خبر عن العواد: 60 قرارا حقوقيا 22 منها للمرأة فى 2019 والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد, : مع نهاية ٢٠١٩ نقف بكل فخر أمام إنجازات تاريخية لوطننا الغالي. وأضاف العواد في تغريدة على تويتر فبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، قاد سمو ولي العهد عجلة حقوق الإنسان بأكثر من ٦٠ قراراً حقوقيًا كان للمرأة نصيب وافر منها ب ٢٢ قرارًا، وستستمرالقرارات الحقوقية لتكون علامة فارقة في حياة الإنسان في المملكة.

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